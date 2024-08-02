«Китай был неприкасаем». Груссе о результатах на дистанции 100 м вольным стилем на ОИ-2024

Французский пловец Максим Груссе высказался о собственных результатах на Олимпиаде, а также о победе китайского пловца Пань Чжаньлэ на Олимпийских играх — 2024 в Париже (100 м вольным стилем).

«Я немного разочарован, тем более что подиум был в пределах моей досягаемости. К сожалению, этого не произошло. Думаю, начал слишком сильно, но китаец был неприкасаем. То, что он сделал, было исключительным. Он побил мировой рекорд, и я не знаю, как ему это удалось. Но мы будем внимательно следить за этим», — приводит слова Груссе RMC Sport.

Ранее китайский пловец Пань Чжаньлэ после победы на Олимпийских играх в Париже (100 м вольным стилем) обвинил австралийских и американских спортсменов в неуважении.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.