Волейбольные сборные Аргентины и Канады потеряли шансы на выход в плей-офф Олимпиады
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Сборная Аргентины потеряла шансы на выход в плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады в Париже. Перед игрой с Германией у аргентинцев сохранялись теоретические шансы, нужно было победить немцев 3:0 и рассчитывать на то, что в других матчах всё сложится нужным образом.
Однако аргентинцы провалили первый сет и потеряли шансы. Партия завершилась со счётом 25:13 в пользу сборной Германии.
Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 10:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Германия
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба
Германия: Фромм, Райхерт, Тилле, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Крик, Бранд, Мазе
Этот результат также лишил шансов на продолжение борьбы сборную Канады. Подопечным Туомаса Саммельвуо нужна была сухая победа аргентинцев, чтобы сохранить шансы на четвертьфинал.
На прошлой Олимпиаде в Токио Аргентина сенсационно завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Бразилии (3:2).
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