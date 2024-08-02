Волейбольные сборные Аргентины и Канады потеряли шансы на выход в плей-офф Олимпиады

Сборная Аргентины потеряла шансы на выход в плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады в Париже. Перед игрой с Германией у аргентинцев сохранялись теоретические шансы, нужно было победить немцев 3:0 и рассчитывать на то, что в других матчах всё сложится нужным образом.

Однако аргентинцы провалили первый сет и потеряли шансы. Партия завершилась со счётом 25:13 в пользу сборной Германии.

Этот результат также лишил шансов на продолжение борьбы сборную Канады. Подопечным Туомаса Саммельвуо нужна была сухая победа аргентинцев, чтобы сохранить шансы на четвертьфинал.

На прошлой Олимпиаде в Токио Аргентина сенсационно завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Бразилии (3:2).