Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Волейбольные сборные Аргентины и Канады потеряли шансы на выход в плей-офф Олимпиады

Волейбольные сборные Аргентины и Канады потеряли шансы на выход в плей-офф Олимпиады
Комментарии

Сборная Аргентины потеряла шансы на выход в плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады в Париже. Перед игрой с Германией у аргентинцев сохранялись теоретические шансы, нужно было победить немцев 3:0 и рассчитывать на то, что в других матчах всё сложится нужным образом.

Однако аргентинцы провалили первый сет и потеряли шансы. Партия завершилась со счётом 25:13 в пользу сборной Германии.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 10:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Германия
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба
Германия: Фромм, Райхерт, Тилле, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Крик, Бранд, Мазе

Этот результат также лишил шансов на продолжение борьбы сборную Канады. Подопечным Туомаса Саммельвуо нужна была сухая победа аргентинцев, чтобы сохранить шансы на четвертьфинал.

На прошлой Олимпиаде в Токио Аргентина сенсационно завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Бразилии (3:2).

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android