Феликс Оже-Альяссим — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала Олимпиады

Сегодня, 2 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр 2024 года в теннисном мужском одиночном разряде, где встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и испанский теннисист Карлос Алькарас. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи канадца и испанца.

Счёт личных встреч равный — 3-3. Оже-Альяссим вёл 3-0, но Алькарас выиграл три матча подряд, не отдав канадцу ни партии — в Индиан-Уэллсе в 2023-м в третьем круге (6:2, 6:3) и в 2024 году в четвертьфинале (6:4, 6:4), а также в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 (6:3, 6:3, 6:1).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).