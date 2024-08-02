Волейболисты сборной Германии обыграли Аргентину и вышли в плей-офф Олимпиады-2024

Мужская сборная Германии по волейболу одержала вторую победу в групповом этапе на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Сегодня, 2 августа, немецкие волейболисты в матче 3-го тура группы С обыграли Аргентину со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Команда Германии после этой победы гарантировала место в плей-офф олимпийского турнира. Аргентинские волейболисты потерпели третье поражение в трёх матчах и завершили выступления в Париже.

2 августа состоится заключительный матч предварительного этапа в группе В, в котором встретятся сборные Японии и США (начало — в 22:00 мск).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.