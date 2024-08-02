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Германия —Аргентина — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболисты сборной Германии обыграли Аргентину и вышли в плей-офф Олимпиады-2024
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Мужская сборная Германии по волейболу одержала вторую победу в групповом этапе на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Сегодня, 2 августа, немецкие волейболисты в матче 3-го тура группы С обыграли Аргентину со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 10:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Германия
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба
Германия: Фромм, Райхерт, Тилле, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Крик, Бранд, Мазе

Команда Германии после этой победы гарантировала место в плей-офф олимпийского турнира. Аргентинские волейболисты потерпели третье поражение в трёх матчах и завершили выступления в Париже.

2 августа состоится заключительный матч предварительного этапа в группе В, в котором встретятся сборные Японии и США (начало — в 22:00 мск).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (м)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (м)
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