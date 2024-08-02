Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Международная ассоциация сёрфинга отстранила судью, обвиняемого в занижении оценок, от ОИ

Международная ассоциация сёрфинга отстранила судью, обвиняемого в занижении оценок, от ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Международная ассоциация сёрфинга (ISA) отстранила от работы на Олимпийских играх ‑ 2024 австралийского судью Бена Лоу. Сёрфер, комментатор Педро Скуби обвинил Лоу в занижении оценок бразильца Габриэля Медины.

«ISA известно о распространении в социальных сетях фотографии, на которой один из австралийских олимпийских судей по сёрфингу изображён общающимся с австралийским спортсменом и его тренером. Подобное общение судьи со спортсменом и его командой является неуместным. Для защиты целостности и справедливости проводимых соревнований и в соответствии с Кодексом поведения ISA и Кодексом этики Международного олимпийского комитета Исполнительный комитет ISA принял решение исключить судью из состава судейской коллегии соревнований. Это решение не связано с выступлением судьи на Олимпиаде. ISA обратилась ко всем судьям и командам, чтобы напомнить им об их ответственности за неподобающее поведение», — приводит текст заявления ISA CNN Brasil.

Ранее была опубликована фотография Бена Лоу вместе с австралийцем Итаном Юингом, что вызвало критику со стороны общественности и подозрения.

Материалы по теме
«Очередная порция соли на рану». Ласицкене — о просмотре лёгкой атлетики на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android