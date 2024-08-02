Кьяра Леоне выиграла золото Игр-2024 в стрельбе из винтовки с олимпийским рекордом

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит очередной соревновательный день в турнире по стрельбе. Швейцарская спортсменка Кьяра Леоне выиграла золотую медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций на расстоянии 50 м. С результатом 464.4 очка она установила олимпийский рекорд. Это первое золото Швейцарии на Олимпиаде-2024.

Второе место заняла американка Саген Маддалена, выбившая в финале 463 очка. Бронзовую награду завоевала Цюнюэ Чжан из Китая.

В том году Леоне стала чемпионкой Европы в этой же дисциплине.

Олимпийские игры — 2024. Стрельба.

Женщины. Малокалиберная винтовка, из трёх положений, 50 м.

Финал.

1. Кьяра Леоне (Швейцария) — 464,4 балла.

2. Саген Маддалена (США) — 463,0.

3. Цюнюэ Чжан (Китай) — 452,9.