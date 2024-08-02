Кьяра Леоне выиграла золото Игр-2024 в стрельбе из винтовки с олимпийским рекордом
Поделиться
Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит очередной соревновательный день в турнире по стрельбе. Швейцарская спортсменка Кьяра Леоне выиграла золотую медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций на расстоянии 50 м. С результатом 464.4 очка она установила олимпийский рекорд. Это первое золото Швейцарии на Олимпиаде-2024.
Олимпиада 2024. Стрельба
Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
02 августа 2024, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Кьяра Леоне
Швейцария
464.4
2
Саген Маддалена
США
463.0
3
Цюнюэ Чжан
Китай
452.9
Второе место заняла американка Саген Маддалена, выбившая в финале 463 очка. Бронзовую награду завоевала Цюнюэ Чжан из Китая.
В том году Леоне стала чемпионкой Европы в этой же дисциплине.
Олимпийские игры — 2024. Стрельба.
Женщины. Малокалиберная винтовка, из трёх положений, 50 м.
Финал.
1. Кьяра Леоне (Швейцария) — 464,4 балла.
2. Саген Маддалена (США) — 463,0.
3. Цюнюэ Чжан (Китай) — 452,9.
Комментарии
- 2 августа 2024
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:20
-
12:12
-
11:58
-
11:51
-
11:50
-
11:47
-
11:46
-
11:42
-
11:34
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
11:11
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:35
-
10:18
-
10:15
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:41
-
09:34