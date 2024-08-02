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Дания — Венгрия — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 28:25, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Мужская сборная Дании обыграла гандболистов из Венгрии на Олимпиаде в Париже
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Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду из Венгрии в групповом этапе Олимпийских игр — 2024 в Париже со счётом 28:25 (16:14).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 10:00 МСК
Венгрия
Окончен
25 : 28
Дания

В следующем этапе венгерские гандболисты встретятся со сборной Франции. Команда из Дании же сыграет с гандболистами из Норвегии.

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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