Мужская сборная Дании обыграла гандболистов из Венгрии на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду из Венгрии в групповом этапе Олимпийских игр — 2024 в Париже со счётом 28:25 (16:14).

В следующем этапе венгерские гандболисты встретятся со сборной Франции. Команда из Дании же сыграет с гандболистами из Норвегии.

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.