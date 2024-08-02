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Экс-россиянка Куличенко вышла в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде

Экс-россиянка Куличенко вышла в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде
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Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, прошла в финал по прыжкам в высоту на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 1,92.

Лидером квалификации стала украинская спортсменка Ярослава Магучих (1,95), второе место заняла австралийская легкоатлетка Элеанор Паттерсон (1,95), а тройку лидеров замкнула представительница Германии Кристина Хонзель (1,95).

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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