Академическая гребля. Мужчины. Двойка: результаты финала А

В финальном заплыве на турнире по академической гребле среди мужчин, двойка, на Олимпийских играх — 2024 в Париже первое место заняли спортсмены из Хорватии с результатом 6:23.66, вторыми стали представители Великобритании (6:24.11), а тройку лидеров замкнули атлеты из Швейцарии (6:24.76).

Сегодня, 2 августа, состоятся мужской и женский финал в лёгком весе. Двойка парная. В субботу, 3 августа, состоится женский и мужской одиночный финал, а также женский и мужской финал восьмёрка.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.