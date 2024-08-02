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Академическая гребля. Мужчины. Двойка результат финала 2 августа 2024 года, Олимпиада 2024 в Париже

Академическая гребля. Мужчины. Двойка: результаты финала А
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В финальном заплыве на турнире по академической гребле среди мужчин, двойка, на Олимпийских играх — 2024 в Париже первое место заняли спортсмены из Хорватии с результатом 6:23.66, вторыми стали представители Великобритании (6:24.11), а тройку лидеров замкнули атлеты из Швейцарии (6:24.76).

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Двойка. Финал A
02 августа 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Хорватия
2
Великобритания
3
Швейцария

Сегодня, 2 августа, состоятся мужской и женский финал в лёгком весе. Двойка парная. В субботу, 3 августа, состоится женский и мужской одиночный финал, а также женский и мужской финал восьмёрка.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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