Россиянка Анжела Бладцева лидирует в квалификации соревнований по прыжкам на батуте на ОИ

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходят соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимает участие российская спортсменка Анжела Бладцева. Она выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19-летняя россиянка выступила в квалификационном раунде и с результатом 55,64 балла на данный момент лидирует в соревнованиях. В финальный раунд проходят восемь спортсменок, показавших лучший результат в квалификации.

Текстовая трансляция турнира по прыжкам на батуте с участием Бладцевой Следить

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.