Академическая гребля. Женщины. Двойка: результаты финала А

В финальном заплыве на турнире по академической гребле среди женщин, двойка, на Олимпийских играх — 2024 в Париже первое место заняли спортсменки из Нидерландов с результатом 6:58.67, вторыми стали представительницы Румынии (7:02.97), тройку лидеров замкнули австралийские атлеты (7:03.54).

Ранее стали известны победители в финальном заплыве на турнире по академической гребле среди мужчин, двойка. Сегодня, 2 августа, состоятся мужской и женский финал в лёгком весе. Двойка парная. В субботу, 3 августа, состоится женский и мужской одиночный финал, а также женский и мужской финал восьмёрка.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.