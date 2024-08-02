Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде в Париже

Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после женского комплексного заплыва на 200 метров на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Спортсменку вынесли от бассейна на носилках с кислородной маской на лице после того, как она заняла седьмое место в третьем заплыве соревнований в утренней сессии. Медиаменеджер заведения подтвердил, что Потоцкая находится в сознании и проходит медицинское обследование.

Время 21-летней спортсменки составило 2.14,20, что исключило её из числа претендентов на выход в полуфинал, и она оказалась на 4,3 медленнее самой быстрой пловчихи, канадки, претендующей на золотую медаль, Саммер Макинтош.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.