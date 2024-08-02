Ван Цзунюань и Лонг Даои стали чемпионами ОИ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
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Китайцы Ван Цзунюань и Лонг Даои победили в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Они набрали 446,10 балла.
Второе место заняли мексиканцы Хуан Селайя и Осмар Ольвера (444,03), третье — Энтони Хардинг и Джек Логер из Великобритании — 438,15.
Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал
02 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Мексика
3
Великобритания
22-летний Цзунюань ранее уже выигрывал олимпийские медали — золото и серебро на Играх в Токио. Для 21-летнего Даои это первая победа на Олимпиаде.
Селайя и Ольвера завоевали для Мексики первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта.
В четверг, 1 августа, китаянки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевали золотые медали в женских синхронных прыжках в воду с вышки на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).
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