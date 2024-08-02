МОК назвал спортсменов, которых чаще всего проверяют на допинг на Олимпиаде в Париже

Директор международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс на брифинге заявил, что самыми проверяемыми спортсменами Олимпиады в Париже стали пловцы из Китая на фоне допингового скандала.

«Они самые проверяемые из всех здесь, 600 с лишним тестов с января, безусловно, они чистые. Никогда ни в чём нельзя быть уверенным на 100%, как и в отношении любой другой сборной, но все необходимые тесты были проведены», — сказал на брифинге с журналистами директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Напомним, в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.