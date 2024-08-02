Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сумеют ли Андреева и Шнайдер выйти в финал Олимпиады?

Сегодня, 2 августа, состоится теннисный матч 1/2 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), сыграет с испанскими теннисистками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход встречи на олимпийском корте между российскими и испанскими теннисистками.

Проголосовать также можно здесь.

Ранее в четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:1, 7:5.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.