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Сумеют ли Андреева и Шнайдер выйти в финал Олимпиады?

Сумеют ли Андреева и Шнайдер выйти в финал Олимпиады?
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Сегодня, 2 августа, состоится теннисный матч 1/2 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), сыграет с испанскими теннисистками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход встречи на олимпийском корте между российскими и испанскими теннисистками.

Проголосовать также можно здесь.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Ранее в четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:1, 7:5.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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