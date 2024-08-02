Гандболисты сборной Франции одержали первую победу на домашней Олимпиаде-2024

Мужская сборная Франции по гандболу обыграла команду Аргентины в 4-м туре группового этапа Олимпийских игр — 2024 в Париже со счётом 28:21 (15:8).

Французы выиграли первый матч на олимпийском турнире и поднялись на четвёртое место в группе B. Команда Аргентины потерпела четвёртое поражение в четырёх проведённых матчах и потеряла все шансы на попадание в плей-офф Олимпиады.

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.