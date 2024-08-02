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Россиянка Анжела Бладцева квалифицировалась в финал Олимпиады в прыжках на батуте

Россиянка Анжела Бладцева квалифицировалась в финал Олимпиады в прыжках на батуте
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Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходят соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимает участие российская спортсменка Анжела Бладцева. Она выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19-летняя россиянка выступила в квалификационном раунде и с результатом 55,710 балла заняла четвёртое место. В финальный раунд проходят восемь спортсменок, показавших лучший результат в квалификации. Также в финальный раунд соревнований в Париже пробилась ещё одна спортсменка с нейтральным статусом. Виолетта Бордиловская из Беларуси заняла второе место в квалификации.

Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Женщины. Квалификация
02 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Чжу Сюэин
Китай
56.720
2
Виолетта Бордиловская
Беларусь
56.340
3
Ху Ичэн
Китай
56.270

Финал соревнований в прыжках на батуте начнётся в 14:50 мск.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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