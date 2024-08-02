Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная: результаты финала А

В финальном заплыве турнира по академической гребле среди женщин — лёгкий вес, двойка парная на Олимпийских играх — 2024 в Париже первыми стали спортсменки из Великобритании с результатом 6:47.06, второе место заняли румынские атлеты (6:48.78), а тройку лидеров замкнули представительницы Греции (6:49.28).
Ранее стали известны победители в финальном заплыве на турнире по академической гребле среди мужчин и женщин, двойка, а также в финальном заплыве среди мужчин — лёгкий вес, двойка парная. В субботу, 3 августа, состоится женский и мужской одиночный финал, а также женский и мужской финал восьмёрка.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 2 августа 2024
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