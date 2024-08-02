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В ОКР отреагировали на фейковый вброс информации о россиянах, выступающих на Олимпиаде

В ОКР отреагировали на фейковый вброс информации о россиянах, выступающих на Олимпиаде
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В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили о фейковой информации о россиянах, выступающих на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Друзья, мы уже предупреждали вас о дезинформации со ссылками на несуществующие, анонимные источники. Добавить нечего. Просто будьте внимательны и не тратьте время на разного рода выдуманный бред», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал пост со ссылкой на ОКР, в котором сообщил, что все российские спортсмены, которые согласились выступать на парижской Олимпиаде под нейтральным флагом, останутся без призовых.

Всего на Олимпиаде в Париже выступают 15 россиян: семь теннисистов, три велосипедиста, три каноиста, один пловец и одна прыгунья на батуте. С 2012 года отечественные спортсмены получали по 4 млн рублей за золото, 2,5 — за серебро и 1,7 — за бронзу.

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