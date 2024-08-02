В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаг России и СССР

В трансляции на Олимпийских играх — 2024 в Париже показали флаг России и СССР одновременно.

Фото: Скриншот из трансляции

Перед стартом соревнований по лёгкой атлетике в дисциплине метание молота среди мужчин в трансляции показали мировой и олимпийский рекорды, установленные советскими спортсменами Юрием Седых и Сергеем Литвиновым соответственно. Рядом с фамилией Седых стоял флаг СССР, а напротив фамилии Литвинова указан запрещённый на Олимпиаде российский флаг, несмотря на то что обладатель олимпийского рекорда в метании молота Сергей Литвинов установил достижение в 1988 году, выступая за СССР.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. В положении для нейтральных спортсменов с российскими паспортами сказано, что ни флаг, ни герб, ни что-либо, напоминающее о родине, использовать нельзя.