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Паолини и Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на ОИ-2024

Паолини и Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на ОИ-2024
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Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на Олимпиаде в Париже. В полуфинале они обыграли чешских теннисисток Каролину Мухову и Линду Носкову со счётом 6:3, 6:2.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 13:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках пара Паолини/Эррани один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Муховой и Носковой два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале женского парного разряда Олимпиады в Париже Ясмин Паолини и Сара Эррани встретятся с победительницами матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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