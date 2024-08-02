Паолини и Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на ОИ-2024

Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на Олимпиаде в Париже. В полуфинале они обыграли чешских теннисисток Каролину Мухову и Линду Носкову со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках пара Паолини/Эррани один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Муховой и Носковой два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале женского парного разряда Олимпиады в Париже Ясмин Паолини и Сара Эррани встретятся с победительницами матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.