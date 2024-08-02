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«Нет кондиционера, жарко, кормят плохо». Пловец Чеккон раскритиковал организацию ОИ-2024

«Нет кондиционера, жарко, кормят плохо». Пловец Чеккон раскритиковал организацию ОИ-2024
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Итальянский пловец Томас Чеккон раскритиковал условия проживания в Олимпийской деревне в Париже.

«В деревне нет кондиционера, жарко, кормят плохо. Многие спортсмены переезжают по этой причине. Вот мы плохо едим, то дождь, то жара, то кондиционер, то холод, плохо спим и плохо едим. И бассейн медленный. Всё это вызывает лёгкую усталость и может оказать влияние. Это не алиби, это чистая хроника того, что, возможно, не всем известно.

Подчеркну, что не пытаюсь оправдаться или «найти алиби», ведь условия одинаковые для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все об этом знают. В Токио всё было организовано лучше, но японцев в этом трудно превзойти. Даже столовая и еда были лучше организованы», — приводит слова Чеккона La Repubblica.

На Олимпиаде в Париже Чеккон завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, а также стал бронзовым призёром в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

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