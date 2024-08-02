Анжела Бладцева расплакалась после выступления в финале Олимпиады-2024

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходят соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимает участие российская спортсменка Анжела Бладцева. Она выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19-летняя россиянка пробилась в финальный турнир и на данный момент находится на третьей строчке. Она расплакалась по окончании своего выступления. Её результат — 55,020.

Фото: кадр из трансляции

Лидирует в соревнованиях по прыжкам на батуте белоруска Виолетта Бордиловская.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.