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Белорусская прыгунья на батуте Бордиловская заняла второе место в квалификации на ОИ-2024

Белорусская прыгунья на батуте Бордиловская заняла второе место в квалификации на ОИ-2024
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Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходят соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимает участие белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская. Она выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.

В финальный раунд проходят восемь спортсменок, показавших лучший результат в квалификации. Первое место в классификации заняла китайская спортсменка Чжу Сюэин (56,720), а третьей стала её соотечественница Ху Ичэн (56,270). Также 19-летняя россиянка Анжела Бладцева выступила в квалификационном раунде и с результатом 55,710 балла заняла четвёртое место.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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