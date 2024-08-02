Россиянка Анжела Бладцева не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте на ОИ-2024

Российская спортсменка Анжела Бладцева не смогла попасть в тройку призёров в прыжках на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже по итогам финальных попыток участниц. Результат россиянки в финале — 55,020, она заняла пятое место.

19-летняя россиянка, выступающая на Олимпиаде в нейтральном статусе, заняла четвёртое место в квалификации, однако после своей финальной попытки не сдержала эмоций и расплакалась. Попытки спортсменок, выступавших после Бладцевой, были оценены выше, из-за чего Анжела потеряла шансы на завоевание олимпийской медали какого-либо достоинства.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях было заявлено 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.