Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Брайони Пейдж из Великобритании выиграла золото ОИ в прыжках на батуте, белоруска — вторая

Брайони Пейдж из Великобритании выиграла золото ОИ в прыжках на батуте, белоруска — вторая
Комментарии

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже состоялись соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимала участие российская спортсменка Анжела Бладцева, выступавшая в нейтральном статусе. Она заняла пятое место.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Женщины. Финал
02 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Окончено
1
Брайони Пейдж
Великобритания
56.480
2
Виолетта Бордиловская
Беларусь
56.060
3
Софьян Мето
Канада
55.650

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android