Брайони Пейдж из Великобритании выиграла золото ОИ в прыжках на батуте, белоруска — вторая
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Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже состоялись соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимала участие российская спортсменка Анжела Бладцева, выступавшая в нейтральном статусе. Она заняла пятое место.
Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.
Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Женщины. Финал
02 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Окончено
1
Брайони Пейдж
Великобритания
56.480
2
Виолетта Бордиловская
Беларусь
56.060
3
Софьян Мето
Канада
55.650
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
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