Брайони Пейдж из Великобритании выиграла золото ОИ в прыжках на батуте, белоруска — вторая

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже состоялись соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимала участие российская спортсменка Анжела Бладцева, выступавшая в нейтральном статусе. Она заняла пятое место.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.