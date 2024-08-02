Оже-Альяссим — Алькарас: испанец выиграл первый сет в 1/2 финала на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 2 августа, проходят полуфинальные матчи Олимпийских игр 2024 года в теннисном мужском одиночном разряде, где встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и испанский теннисист Карлос Алькарас. После первого сета испанец выигрывает со счётом 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи канадца и испанца.
Счёт личных встреч равный — 3-3. Оже-Альяссим вёл 3-0, но Алькарас выиграл три матча подряд, не отдав канадцу ни партии — в Индиан-Уэллсе в 2023-м в третьем круге (6:2, 6:3) и в 2024 году в четвертьфинале (6:4, 6:4), а также в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 (6:3, 6:3, 6:1).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 2 августа 2024
-
15:29
-
15:23
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:58
-
14:38
-
14:38
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:28
-
14:20
-
14:16
-
14:14
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:38
-
13:36
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:11
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:30
-
12:28
-
12:25