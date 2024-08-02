Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Оже-Альяссим — Алькарас: испанец выиграл первый сет в 1/2 финала на Олимпиаде в Париже

Оже-Альяссим — Алькарас: испанец выиграл первый сет в 1/2 финала на Олимпиаде в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 августа, проходят полуфинальные матчи Олимпийских игр 2024 года в теннисном мужском одиночном разряде, где встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и испанский теннисист Карлос Алькарас. После первого сета испанец выигрывает со счётом 6:1.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		1
6 		3
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи канадца и испанца.

Счёт личных встреч равный — 3-3. Оже-Альяссим вёл 3-0, но Алькарас выиграл три матча подряд, не отдав канадцу ни партии — в Индиан-Уэллсе в 2023-м в третьем круге (6:2, 6:3) и в 2024 году в четвертьфинале (6:4, 6:4), а также в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 (6:3, 6:3, 6:1).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
Материалы по теме
Паолини и Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android