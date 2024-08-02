Стало известно, что слушала Анжела Бладцева перед выступлением в финале Олимпиады

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже проходили соревнования по прыжкам на батуте, в которых принимала участие российская спортсменка Анжела Бладцева, выступавшая в нейтральном статусе. Перед началом своего выступления в финале она слушала композицию «Соревки» группы Phoenix.

Фото: «Чемпионат»

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.