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«Я ехала за золотом». Анжела Бладцева — о своём выступлении в финале Олимпиады 2024

Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева рассказала, что поражение на Олимпийских играх — 2024 в Париже — самое тяжёлое в её жизни.

«Это самое тяжёлое поражение в жизни. Я ехала сюда за золотом. Я ждала от себя золота!» — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В финале Олимпиады в Париже Бладцева заняла пятое место.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.