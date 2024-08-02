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Карлос Алькарас — первый финалист в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже

Карлос Алькарас — первый финалист в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В полуфинале он обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:1.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Оже-Альяссима два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Алькарас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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