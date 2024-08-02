Карлос Алькарас — первый финалист в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В полуфинале он обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Оже-Альяссима два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Алькарас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).