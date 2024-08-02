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Бладцева — после финала Олимпиады: что на душе? Пусто, стыдно смотреть выступление

Бладцева — после финала Олимпиады: что на душе? Пусто, стыдно смотреть выступление
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Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева рассказала, как чувствует себя после финала на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

— Что на душе у вас?
 Пусто (плачет). Просто не получилось. С самого начала всё не получилось. Не справилась с высотой, техникой, с перемещением.

— Это из-за нервов? Если бы всё сделала в квалификации, то всё получилось бы?
— Сомневаюсь. Я ещё не смотрела своё выступление. Мне стыдно смотреть.

— В квалификации всё было нормально, по ощущениям?
— Нет. Будем считать, что просто не мой день. Не скажу, что я волновалась. Обычно по мне это сразу становится видно, по глазам. Я захожу и дрожу, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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