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Бладцева — о нейтральном статусе: если я расстроюсь, флаг и гимн нам всё равно не дадут

Бладцева — о нейтральном статусе: если я расстроюсь, флаг и гимн нам всё равно не дадут
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Прыгунья на батуте Анжела Бладцева высказалась о нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Находиться в Париже без большой команды тяжелее, нежели рядом она была бы? Было какое-то давление?
— На нас никто не давил. Я сама себя тоже старалась не загонять. Что я с этим сделаю? Если я расстроюсь, то нам всё равно не дадут ни флаг, ни гимн. Поэтому никто в Олимпийской деревне против нас не был. Никто ничего не говорил. Все были рады, что мы хоть таким небольшим составом из 15 человек, но приехали, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в финале Олимпиады в Париже Бладцева заняла пятое место.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

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