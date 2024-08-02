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Бладцева: не поняла, почему все ругали Олимпийскую деревню, мы жили в худших условиях

Бладцева: не поняла, почему все ругали Олимпийскую деревню, мы жили в худших условиях
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Россиянка Анжела Бладцева высказалась об условиях проживания в Париже, где этим летом проходят Олимпийские игры — 2024.

- Некоторые ругали Олимпийскую деревню. Как тебе там жизнь?
— Я не поняла, почему её все ругали. Меня, в принципе, всё устроило. Не скажу, что было что-то не так. Мы жили в гораздо худших условиях. Не могу сказать и про то, что картонные кровати какие-то неудобные, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Напомним, летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года и по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры.

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