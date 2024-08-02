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Бладцева горько плакала после поражения, её утешала чемпионка Игр. Фото прыжков на батуте

Бладцева горько плакала после поражения, её утешала чемпионка Игр. Фото прыжков на батуте
Анжела Бладцева
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2 августа в Париже российская спортсменка Анжела Бладцева не смогла попасть в тройку призёров в прыжках на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже по итогам финальных попыток участниц. Результат россиянки в финале — 55,020, она заняла пятое место.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Лучшие кадры выступления Анжелы Бладцевой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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