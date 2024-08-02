Анжелика Бладцева рассказала, как реагировала на критику решения ехать на Олимпиаду-2024

Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева рассказала, как реагировала на критику решения поехать на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

— Нервировали разговоры, ехать или нет на Олимпиаду?

— Нет, когда сказали, что есть возможность отобраться на Олимпиаду и поехать, мы были на сборах в Китае. Нам предложили, а мы вчетвером согласились.

— У вас был ещё разговор, кто из вас поедет. Это как-то на тебя повлияло?

— Нет. Мы спортсмены, выполняем свою работу. Кто лучше выполнит, тот и поедет.

— Сейчас не жалеешь об этом решении?

— Не могу сказать, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.