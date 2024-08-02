Бладцева — о победе британки: рада, не она же виновата, что я как-то не так прыгнула

Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева прокомментировала победу на Олимпиаде-2024 Брайони Пейдж из Великобритании.

— Для британки была неожиданность выиграть?

— Я за неё рада. Для неё это третья Олимпиада, и наконец-то стала первой. Не она же виновата, что я как-то не так прыгнула. Она сказала мне, чтобы я не расстраивалась, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.