Бладцева рассказала о разнице выступлений на Олимпиаде и этапах Кубка мира

Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева рассказала, почувствовала ли разницу между Олимпиадой в Париже и этапами Кубка мира.

— Почувствовала разницу между Олимпиадой и этапами Кубка мира?

— Олимпиада мне гораздо больше понравилась. Здесь больше людей, поддержки. Наверное, мотивация больше, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.