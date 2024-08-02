Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Бладцева рассказала, как отреагировала на серебро белоруски Бордиловской

Бладцева рассказала, как отреагировала на серебро белоруски Бордиловской
Анжела Бладцева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева рассказала, как отреагировала на серебро белорусской спортсменки Виолетты Бордиловской на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

— За Виолетту радостно?
— Да. Мы с ней живём в соседних домах. Кто-то — с нами, кто-то раздельно живёт из Беларуси. Где были места, туда и поселили. Они приехали на два или один день раньше нас, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Фото
Бладцева горько плакала после поражения, её утешала чемпионка Игр. Фото прыжков на батуте
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android