Бладцева рассказала, как отреагировала на серебро белоруски Бордиловской

Российская спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, Анжела Бладцева рассказала, как отреагировала на серебро белорусской спортсменки Виолетты Бордиловской на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

— За Виолетту радостно?

— Да. Мы с ней живём в соседних домах. Кто-то — с нами, кто-то раздельно живёт из Беларуси. Где были места, туда и поселили. Они приехали на два или один день раньше нас, — передаёт слова Бладцевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.