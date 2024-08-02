Гандболисты сборной Швеции обыграли Хорватию в матче 4-го тура Олимпиады в Париже

2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 4-го тура мужского гандбольного турнира. В группе А сборная Швеции обыграла команду Хорватии со счётом 38:27 (18:15).

Это вторая победа шведских гандболистов на турнире. В данный момент в группе А пять команд набрали по четыре очка. Шведы и хорваты провели на одну игру больше, чем их соперники. Сборная Японии с тремя поражениями в трёх матчах замыкает турнирную таблицу.

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.