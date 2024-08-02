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Белорусская прыгунья на батутах Бордиловская: в финале было страшно

Белорусская прыгунья на батутах Виолетта Бордиловская высказалась о сложностях на Олимпийских играх — 2024.

«Квалификация была полегче. В финале было уже намного страшнее. Есть свои ошибки, из-за которых я лишилась пары десятых. Поэтому вышло маловато», — передаёт слова Бордиловской корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Напомним, летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года и по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры.