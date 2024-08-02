Белорусская прыгунья на батутах Бордиловская прокомментировала серебро на ОИ

Белорусская прыгунья на батутах Виолетта Бордиловская прокомментировала завоевание серебряных медалей на Олимпиаде-2024. По словам спортсменки, морально ей было очень тяжело.

«Мои шансы на Олимпиаде были очень непредсказуемы. Они всегда есть и будут, но с моими прыжками непонятно, как всё повернётся. Но я собралась, морально было очень тяжело, я рада», — передает слова Бордиловской корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, выступающая в нейтральном статусе. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето. Россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в общем зачёте.