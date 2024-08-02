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«У нас большие претензии к судейству». Тренер Бладцевой — о выступлении россиянки в финале

«У нас большие претензии к судейству». Тренер Бладцевой — о выступлении россиянки в финале
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Главный тренер сборноё России по прыжкам на батуте и Анжелы Бладцевой Алексей Рыжков высказался о выступлении россиянки на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

— Что можете сказать по поводу выступления Анжелы? Что не получилось?
— Мы сейчас сидим с президентом федерации, общаемся с личным тренером. У нас очень большие претензии к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно, — передаёт слова Рыжкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летняя россиянка заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз. Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла белоруска Виолетта Бордиловская, также выступавшая в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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