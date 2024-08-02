Тренер Бладцевой — после финала Олимпиады: Анжела — это топ-спортсмен мира

Главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков высказался о результате своей подопечной Анжелы Бладцевой на Олимпиаде-2024. Напомним, россиянка заняла пятое место.

— Она не могла «перегореть» из-за ожиданий перед стартом? Ожидала ведь золота.

— Знаете, я не скажу, что она сама себя накрутила. Задача стояла максимум. И ей это было по силам. На сегодняшний момент Бладцева — одна из сильнейших спортсменок мира. Я отвечаю за свои слова. Это просто топ-спортсмен мира. Естественно, мы ставили планку даже не на серебро с бронзой, а только на золото. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Будем разбираться в этом всём. Батут — субъективный вид спорта. Когда ты не мелькаешь перед судьями на снаряде и пьедестале, то они начинают тебя забывать. Хотя надо учесть, что она в этом году стала обладательницей Кубка мира. Но, видимо, этого оказалось мало. Соперники весь цикл выступали, показывали результаты на КМ, на ЧМ. Это играет свою роль, — передаёт слова Рыжкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.