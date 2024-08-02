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Тренер Бладцевой рассказал, как к россиянам относились в Олимпийской деревне

Тренер Бладцевой рассказал, как к россиянам относились в Олимпийской деревне
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Главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков рассказал, как к россиянам относились в Олимпийской деревне. Напомним, подопечная Рыжкова, Анжела Бладцева, заняла пятое место на Олимпиаде-2024.

— Сказалось ли, что команда была в неполном составе? Поддержки особо не было.
— Самое главное – уметь абстрагироваться, настроить спортсмена на результат. Да, было непросто. Но грамотный настрой на отборе, участия в Олимпиаде, расселения. Нужно уметь абстрагироваться. Я не хочу обсуждать отдельные моменты, но в принципе всё нормально.

— К вам нормально относились? Не было проблем на бытовом уровне?
— Вообще никаких. Отношения и в Олимпийской деревне, и в семье спортсменов нормальное, адекватное, хорошее, — передаёт слова Рыжкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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