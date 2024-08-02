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Тренер Бладцевой рассказал о планах спортсменки после Олимпиады-2024

Тренер Бладцевой рассказал о планах спортсменки после Олимпиады-2024
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Главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков рассказал о планах своей подопечной Анжелы Бладцевой. Напомним, на Олимпийских играх в Париже (Франция) россиянка заняла пятое место.

— Можно ли Анжелу Бладцеву назвать сильной, амбициозной спортсменкой?
— Анжела с юных лет на всех мировых первенствах ставила задачу завоевать только первое место. Она её и достигала. Конечно, когда она вошла в основную команду, случилось то, что случилось (отстранение). Но у нас есть конкурентная среда внутри страны. Это подстёгивает к саморазвитию. Наши девчонки показывали в этом сезоне хорошие показатели.

Я сейчас займусь глубоким анализом. Сравню Кубки мира по этапам до Олимпиады и последний результат. Но уже сейчас навскидку могу сказать, что она выступила нисколько не хуже, чем на КМ, где становилась победителем.

— Будете, наверное, целиться на золото следующей Олимпиады?
 — Конечно, вы что! У нас в команде растёт хорошая смена благодаря общей политике федерации. Конкуренция будет достойной. Мы ставим задачи только в виде золотых медалей, — передаёт слова Рыжкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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