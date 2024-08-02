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Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В поединке за бронзу она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову со счётом 6:2, 6:1.

Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Свёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Свёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Шмидловой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Напомним, в полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. Шмидлова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Финал Олимпиады-2024 состоится завтра, 3 августа.

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Новости. Олимпиада 2024
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