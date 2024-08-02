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Симона Байлз: я устала, никогда не ощущала такой конкуренции

Симона Байлз: я устала, никогда не ощущала такой конкуренции
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27-летняя американская гимнастка Симона Байлз дала комментарий по поводу победы на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в личном многоборье.

«Для меня это очень важно. Я молилась всем богам, пытаясь сфокусироваться во время соревнований. Мне бы не хотелось опять бороться с Ребеккой Андраде. Я устала. Она была очень близка к тому, чтобы оказаться выше меня, я никогда не ощущала такой конкуренции. Это позволило мне показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Байлз Los Angeles Times.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Личное многоборье. Женщины. Финал:

1. Симона Байлз (США) – 59,131 балла.
2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,932.
3. Суниса Ли (США) – 56,465.

Для Байлз это шестое олимпийское золото в карьере и второе — в Париже (ранее завоевала его в командном первенстве).

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