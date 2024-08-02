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Тренер Бладцевой — о бане России: смотрим в будущее с оптимизмом, всё заканчивается

Тренер Бладцевой — о бане России: смотрим в будущее с оптимизмом, всё заканчивается
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Главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков выразил надежду на то, что бан российского спорта скоро завершится. Напомним, подопечная Рыжкова, Анжела Бладцева, заняла пятое место на Олимпийских играх в Париже (Франция).

— Да и сборная может быть уже в других условиях.
— Я думаю, всё получится. Рано или поздно всё заканчивается. И нынешняя ситуация тоже закончится. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Злее будем. Главное, что у нас есть полная поддержка в лице нашего государства, министерства спорта, — передаёт слова Рыжкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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