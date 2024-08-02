Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Провалившая гендерный тест боксёрша прошла в четвертьфинал Олимпиады

Провалившая гендерный тест боксёрша прошла в четвертьфинал Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Тайваня Линь Юйтин победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в 1/8 финала соревнований по женскому боксу в весовой категории до 57 кг.

Поединок завершился со счётом 5:0 в пользу Линь Юйтин единогласным решением судей.

Линь Юйтин является одной из двух участниц женского боксёрского турнира, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

Вторая такая спортсменка – алжирка Иман Хелиф – накануне стала участницей большого скандала. Ее соперница по 1/8 финала итальянская боксёрша Анджела Карини отказалась от продолжения боя спустя 46 секунд после его начала. Карини покинула ринг в слезах и даже объявила об уходе из бокса.

Материалы по теме
«Вся Италия просила её не драться». Тренер Карини сделал заявление о скандальном бое на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android