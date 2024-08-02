27-летняя пловчиха объявила о завершении карьеры после победы на ОИ в Париже

Пловчиха из ЮАР Татьяна Смит объявила о завершении профессиональной карьеры после победы на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Смит стала победительницей Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом. Также на её счету серебро, которое она получила на дистанции 200 метров. В Токио-2020 Смит также завоевала одну золотую и одну серебряную медаль.

«Я благодарна за возможность завершить карьеру на такой ноте. Вряд ли можно представить себя более счастливой!

Мне очень хочется в будущем рассказать своим детям, что я когда-то выступала на Олимпиаде. Я просто благодарна за то, что могу уйти с медалями. Это мечта любого спортсмена.

Достижения со временем уходят на второй план, но вы хотите, чтобы вас помнили по тому, какой вы человек и что вы несёте людям. Надеюсь, моя история вдохновит хоть одного человека, и, если это произойдёт, я достигну своей цели. Речь идёт не о том, чтобы вдохновить миллионы, а о том, чтобы вдохновить хотя бы одного человека», — приводит слова Смит Olympics.com.